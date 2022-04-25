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    Nükhet Duru: Benim hayatım benim kararım

    67 yaşındaki Nükhet Duru "Çok şımarık davranıyorsunuz" mesajına sessiz kalmadı.
    • Haber Merkezi
    • 25.04.2022 - 15:24
    • Güncelleme : 25.04.2022 - 16:00
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    Nükhet Duru: Benim hayatım benim kararım

    Sosyal medyayı aktif kullanan Nükhet Duru, bir kullanıcının Instagram'dan attığı "Şımarık davranıyorsunuz." yazan mesajını sosyal medyadan paylaştı.

    Daha önce de kendisine gelen eleştirel yorumlara yanıt vermeyi ihmal etmeyen Duru, yine kendini tutamadı.

    Duru, kendisine "Biraz daha yerinde hareket ederseniz iyi olur." diyen takipçisine şu yanıtı verdi:

    "Benim yaşım benim kararım"

    "Benim yaşım, benim yaşlılığım benim kararım! İstersem evde oturup örgü örüp kedilerimle vakit geçirmeyi, istersem setlerde neşeli videolar çekmeyi seçerim. İster dizlerimin ağrısına rağmen dans ederim, ister işim yoksa bütün gün uyur emeklilik yaşarım."

    Duru, daha sonraki paylaşımında ise "Eleştirilerinizde daha nesnel ve anlayışlı olmanızı öneririm." dedi.

    Nükhet Duru: Benim hayatım benim kararım #1

    Nükhet Duru: Benim hayatım benim kararım #2


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