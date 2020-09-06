Nusret'ten bir günde 442 bin liralık ciro

Nusret'ten bir günde 442 bin liralık ciro

Ünlü kasap Nusret Gökçe, Instagram hesabından Etiler'deki restoranının bir günlük cirosunu paylaştı. Gökçe, Etiler Nusr-Et'in bu akşamki tüm gelirlerinin Lübnan’a bağışlanacağını da duyurdu.

Tuz serpme hareketiyle dünya çapında ünlenen sosyetik kasap Nusret Gökçe'den, takipçilerini şaşırtan bir paylaşım geldi.

NUSRET'TEN BİR GÜNDE 442 BİN LİRALIK CİRO

Gökçe, Etiler'de bulunan Nusr-Et Steakhouse isimli restoranının günlük cirosunu yayınladı.

Nusret Gökçe'nin yayınladığı satış raporuna göre Etiler Nusr-Et'in bir günde 442 bin liralık kazanç elde ettiği görüldü.

ETİLER NUSRET'İN GELİRİNİ, LÜBNAN HALKINA BAĞIŞLAYACAK

Gökçe ayrıca, yayınladığı günlük satış raporundaki tüm gelirin Lübnan halkına bağışlanacağını da açıkladı.

"Dün akşamki rekor ciromuzu Lübnan’a bağışlıyoruz , biz bir aileyiz. Olan olmayana verecek." notuyla paylaşımını yapan Gökçe'ye destek mesajları yağdı.