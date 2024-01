Oğlu ameliyat olmuştu! Yasemin Şefkatli'den yeni açıklama geldi... O fotoğrafla paylaştı

ensonhaber.com

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, 2021 yılında nikah masasına oturdu.

Geçtiğimiz temmuz ayında ikiz bebek beklediklerini duyuran çiftin oğulları, 22 Ocak'ta dünyaya geldi.

Ancak İbrahim Tatlıses, çocuklardan birinin kalbinde sorun olduğunu ve ameliyat olacağını duyurdu.

Anne blgi verdi

İkizlerinin durumu merak edilen Yasemin Şefkatli, konuyla ilgili ilk kez açıklama yaptı. 599 bin takipçisi bulunan Instagram sayfasından hastane yatağında çekilen bir karesini paylaşan ünlü isim, şu ifadeleri kullandı:

Günlerdir ne duyguların içinden geçiyorum, ben de anlamış değilim henüz. 'Neden hiçbir şey paylaşmıyorsun?' yazıyorsunuz, söz her şeyi anlatacağım... Burada da bir ailem var biliyorum, meraklanan, dua eden herkese teşekkürler. Dün bir operasyon geçirdi İbrahim Ayel, çok şükür şu an her şey yolunda gidiyor. Çok az kaldı onunla kavuşmamıza, öyle inanıyorum. Sinan Emir gayet sağlıklı. Bizi merak eden güzel kalplerinizden öpüyoruz.