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İstanbul 23 Nisan'da peş peşe sallandı. Önce 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi, dakikalar sonra ise çok şiddetli bir deprem daha meydana geldi.

ŞİDDETİ 6.2

AFAD'ın verilerinde sarsıntının şiddetinin 6.2 olduğu aktarıldı. Daha sonra ise 4.9 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi.

Sosyal medyada da vatandaşlar, korku içinde yaşanan deneyimi paylaştı. Oğuzhan Uğur da sosyal medyada depreme dair yorumuyla dikkat çekti.

Oğuzhan Uğur, paylaşımında "Resmen zıpladık. Bin kelimeden, milyon uyarıdan daha etkili şu sarsıntılar." diyerek paylaştı.