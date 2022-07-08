Oktay Kaynarca: Hayvanlar veterinerlere daha az zarar veriyor

Oktay Kaynarca, sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparak sağlık çalışanlarına yapılan şiddeti sert sözlerle eleştirdi.

Geçtiğimiz gün Konya Şehir Hastanesi'ne gelen Hacı Mehmet Akçay, kardiyoloji uzmanı doktor Ekrem Karakaya'yı silahla vurduktan sonra intihar etti. Karakaya ve Akçay, ameliyata alındı ancak ikisi de kurtarılamadı.

Sağlıkçıların yapılan şiddeti kınayan vatandaşların başında ünlü isimler de yer aldı.

Instagram hesabından paylaşım yapan oyuncu Oktay Kaynarca, sitem etti.

Ünlü oyuncu Instagram hesabından şunları yazdı:

"Hayvanlar daha az zarar veriyor"

"Bu ülkede tedavi etmeye çalıştığı hayvan tarafından zarar gören veteriner sayısı, insanı tedavi etmeye çalışırken zarar gören hekim sayısından daha az. Sağlıkta şiddete en ağır ceza yaptırımları gelmelidir"



