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- Oscar Ödülleri sahiplerini buldu
Oscar Ödülleri sahiplerini buldu
- Haber Merkezi
- 26.04.2021 - 06:34
- Güncelleme : 26.04.2021 - 07:05
2021 Oscar Ödülleri salgına rağmen, Los Angeles’taki Dolby Tiyatrosu ve Union Garı'nda düzenlenen törenle sahiplerine kavuştu.
BU YIL 93. KEZ SAHİPLERİNİ BULDU
Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'dan bu yana verilen ve bu yıl 93. kez sahiplerini bulan Akademi Ödülleri'nde En İyi Film ve En İyi Yönetmen ödülleri Nomadland filmi kazandı.
Filmin başrol oyuncusu Frances McDormand, En İyi Kadın Oyuncu seçildi.
İşte 2021'de Oscar heykelciklerini kazananlar;
EN İYİ FİLM
Nomadland
EN İYİ KADIN OYUNCU
Frances McDormand - Nomadland
EN İYİ YÖNETMEN
Chloé Zhao - Nomadland
EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ
Mank - Erik Messerschmidt
EN İYİ ORİJİNAL SENARYO
Emerald Fennell-Promising Young Woman
EN İYİ UYARLAMA SENARYO
Florian Zeller ve Christopher Hampton - The Father
EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU
Daniel Kaluuya - Judas and the Black Messiah
EN İYİ ULUSLARARASI FİLM
Another Round (Danimarka)
EN İYİ SAÇ VE MAKYAJ TASARIMI
Ma Rainey’s Black Bottom
EN İYİ SES
Sound of Metal
EN İYİ KOSTÜM TASARI
Ma Rainey's Black Bottom
EN İYİ BELGESEL
My Octopus Teacher
EN İYİ GÖRSEL EFEKT
Tenet
EN İYİ KISA FİLM
Two Distant Strangers
EN İYİ ANİMASYON
Soul
EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU
Youn Yuh-jung - Minari
EN İYİ MÜZİK
Soul
EN İYİ PRODÜKSİYON
Mank
EN İYİ KURGU
Sound of Metal
EN İYİ SİNEMATOGRAFİ
Mank
EN İYİ ORİJİNAL ŞARKI
Fight For You - Judas and the Black Messiah
EN İYİ YAPIM TASARIMI
Mank