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    Oscar Ödülleri sahiplerini buldu

    Oscar Ödülleri sahiplerini buldu

    Sinema sektörünün en prestijli ödülü Oscar heykelcikleri sahiplerini buldu. Nomadland en iyi film ödülünü alırken, başrolündeki Frances McDormand da en iyi kadın oyuncu ödülüne layık görüldü.
    • Haber Merkezi
    • 26.04.2021 - 06:34
    • Güncelleme : 26.04.2021 - 07:05
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    2021 Oscar Ödülleri salgına rağmen, Los Angeles’taki Dolby Tiyatrosu ve Union Garı'nda düzenlenen törenle sahiplerine kavuştu.

    BU YIL 93. KEZ SAHİPLERİNİ BULDU

    Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'dan bu yana verilen ve bu yıl 93. kez sahiplerini bulan Akademi Ödülleri'nde En İyi Film ve En İyi Yönetmen ödülleri Nomadland filmi kazandı.

    Filmin başrol oyuncusu Frances McDormand, En İyi Kadın Oyuncu seçildi.

    İşte 2021'de Oscar heykelciklerini kazananlar;

    Oscar Ödülleri sahiplerini buldu #1

    EN İYİ FİLM

    Nomadland

    EN İYİ KADIN OYUNCU

    Frances McDormand - Nomadland

    EN İYİ YÖNETMEN

    Chloé Zhao - Nomadland

    Oscar Ödülleri sahiplerini buldu #2

    EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ

    Mank - Erik Messerschmidt

    EN İYİ ORİJİNAL SENARYO

    Emerald Fennell-Promising Young Woman

    EN İYİ UYARLAMA SENARYO

    Florian Zeller ve Christopher Hampton - The Father

    Oscar Ödülleri sahiplerini buldu #3

    EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

    Daniel Kaluuya - Judas and the Black Messiah

    EN İYİ ULUSLARARASI FİLM

    Another Round (Danimarka)

    EN İYİ SAÇ VE MAKYAJ TASARIMI

    Ma Rainey’s Black Bottom

    EN İYİ SES

    Sound of Metal

    EN İYİ KOSTÜM TASARI

    Ma Rainey's Black Bottom

    EN İYİ BELGESEL

    My Octopus Teacher

    EN İYİ GÖRSEL EFEKT

    Tenet

    EN İYİ KISA FİLM

    Two Distant Strangers

    EN İYİ ANİMASYON

    Soul

    Oscar Ödülleri sahiplerini buldu #4

    EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

    Youn Yuh-jung - Minari

    EN İYİ MÜZİK

    Soul

    EN İYİ PRODÜKSİYON

    Mank

    EN İYİ KURGU

    Sound of Metal

    EN İYİ SİNEMATOGRAFİ

    Mank

    EN İYİ ORİJİNAL ŞARKI

    Fight For You - Judas and the Black Messiah

    EN İYİ YAPIM TASARIMI

    Mank

    Oscar Ödülleri sahiplerini buldu #5

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