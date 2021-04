Oscar Ödülleri sahiplerini buldu

Sinema sektörünün en prestijli ödülü Oscar heykelcikleri sahiplerini buldu. Nomadland en iyi film ödülünü alırken, başrolündeki Frances McDormand da en iyi kadın oyuncu ödülüne layık görüldü.

2021 Oscar Ödülleri salgına rağmen, Los Angeles’taki Dolby Tiyatrosu ve Union Garı'nda düzenlenen törenle sahiplerine kavuştu.

BU YIL 93. KEZ SAHİPLERİNİ BULDU

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'dan bu yana verilen ve bu yıl 93. kez sahiplerini bulan Akademi Ödülleri'nde En İyi Film ve En İyi Yönetmen ödülleri Nomadland filmi kazandı.

Filmin başrol oyuncusu Frances McDormand, En İyi Kadın Oyuncu seçildi.

İşte 2021'de Oscar heykelciklerini kazananlar;

EN İYİ FİLM

Nomadland

EN İYİ KADIN OYUNCU

Frances McDormand - Nomadland

EN İYİ YÖNETMEN

Chloé Zhao - Nomadland

EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ

Mank - Erik Messerschmidt

EN İYİ ORİJİNAL SENARYO

Emerald Fennell-Promising Young Woman

EN İYİ UYARLAMA SENARYO

Florian Zeller ve Christopher Hampton - The Father

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Daniel Kaluuya - Judas and the Black Messiah

EN İYİ ULUSLARARASI FİLM

Another Round (Danimarka)

EN İYİ SAÇ VE MAKYAJ TASARIMI

Ma Rainey’s Black Bottom

EN İYİ SES

Sound of Metal

EN İYİ KOSTÜM TASARI

Ma Rainey's Black Bottom

EN İYİ BELGESEL

My Octopus Teacher

EN İYİ GÖRSEL EFEKT

Tenet

EN İYİ KISA FİLM

Two Distant Strangers

EN İYİ ANİMASYON

Soul

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

Youn Yuh-jung - Minari

EN İYİ MÜZİK

Soul

EN İYİ PRODÜKSİYON

Mank

EN İYİ KURGU

Sound of Metal

EN İYİ SİNEMATOGRAFİ

Mank

EN İYİ ORİJİNAL ŞARKI

Fight For You - Judas and the Black Messiah

EN İYİ YAPIM TASARIMI

Mank