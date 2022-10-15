Oyuncu Billur Kalkavan hayatını kaybetti

Oyuncu Billur Kalkavan yakalandığı akciğer kanserine yenik düştü. Kalkavan, 59 yaşında hayatını kaybetti.

Bir çok dizi ve filmde rol alan Billur Kalkavan, gözlerden uzak bir şekilde Bodrum'daydı.

Hamdi Alkan'la geçtiğimiz mayıs ayında yaptığı ziyaret ile ünlü oyuncunun bir süredir akciğer kanseriyle mücadele ettiği ortaya çıkmıştı.

Kalkavan’ı evinde ziyaret ettiği esnada son halini Instagram hesabından paylaşan Alkan, "Canım dostum Billur Kalkavan’a acil şifalar diliyorum. Güzel yüreğin ve enerjin bu hastalığı yenecektir Billur. Daima yanındayım." ifadesini kullanmıştı.

Sevenlerini üzen acı haber geldi

Uzun süredir kanser tedavisi gören 59 yaşındaki oyuncu Billur Kalkavan'ın acı haber geldi.

Ünlü oyuncu tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Acı haberi doğrulayan yönetmen Hamdi Alkan "Maalesef kaybettik. Daha fazla direnemedi. Çok üzgünüm. Çok sevdiğimiz bir arkadaşımızdı." dedi.