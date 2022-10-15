Petrol
91.46
-3.29%
Euro
18.0646
-0.45%
Dolar
18.5677
0.15%
Altın
982.33
-1.21%
Borsa
3627
2.07%
Bitcoin
360.975
-2.32%
BTXN Coin
9.68
14.55%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Yağmur 16 C

    Oyuncu Billur Kalkavan hayatını kaybetti

    Oyuncu Billur Kalkavan yakalandığı akciğer kanserine yenik düştü. Kalkavan, 59 yaşında hayatını kaybetti.
    • 15.10.2022 - 13:04
    • Güncelleme : 15.10.2022 - 13:23
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Oyuncu Billur Kalkavan hayatını kaybetti

    Bir çok dizi ve filmde rol alan Billur Kalkavan, gözlerden uzak bir şekilde Bodrum'daydı.

    Hamdi Alkan'la geçtiğimiz mayıs ayında yaptığı ziyaret ile ünlü oyuncunun bir süredir akciğer kanseriyle mücadele ettiği ortaya çıkmıştı.

    Kalkavan’ı evinde ziyaret ettiği esnada son halini Instagram hesabından paylaşan Alkan, "Canım dostum Billur Kalkavan’a acil şifalar diliyorum. Güzel yüreğin ve enerjin bu hastalığı yenecektir Billur. Daima yanındayım." ifadesini kullanmıştı.

    Sevenlerini üzen acı haber geldi

    Uzun süredir kanser tedavisi gören 59 yaşındaki oyuncu Billur Kalkavan'ın acı haber geldi.

    Ünlü oyuncu tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

    Acı haberi doğrulayan yönetmen Hamdi Alkan "Maalesef kaybettik. Daha fazla direnemedi. Çok üzgünüm. Çok sevdiğimiz bir arkadaşımızdı." dedi.

    Oyuncu Billur Kalkavan hayatını kaybetti #1

    Oyuncu Billur Kalkavan hayatını kaybetti #2


    ABD'de silahlı saldırı: 1’i polis 5 ölü
    Dünya

    ABD'de silahlı saldırı: 1’i polis 5 ölü

    Bursa Ulu Camii'nde, hırsızlar turistlerin pasaportlarını çaldı
    3. Sayfa

    Bursa Ulu Camii'nde, hırsızlar turistlerin pasaportlarını çaldı

    Bartın'da aralıksız kurtarma çalışması
    Gündem

    Bartın'da aralıksız kurtarma çalışması

    Görüş Bildir