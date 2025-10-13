Oyuncu Seda Bakan'ın doğum günü paylaşımı: "Ve ben 40 oldum"

İki çocuk annesi Seda Bakan 40 oldu. Ünlü oyuncu, yeni yaş gününü ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte kutladı. Seda Bakanı yakın arkadaşı Nilperi Şahinkaya da yalnız bırakmadı.

"VE BEN 40 OLDUM"

Bakan, doğum gününe ait en özel kareleri Instagram hesabından 'Ve ben 40 oldum' notuyla duyurdu.

MUTLU EVLİLİĞİ DİKKAT ÇEKİYOR

Ali Erel ile mutlu bir evlilik sürdüren Seda Bakan, 2019'da kızı Leyla'nın dünyaya gelmesiyle ilk kez anne olma mutluluğu yaşamış, 2022 yılında da Ela'nın doğumuyla ikinci kez anne olmuştu.