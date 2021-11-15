Özer Hurmacı eşine aylık 52 bin TL nafaka ödeyecek.

Futbolcu eşi Özer Hurmacı'ya astroloji haritasına bakarak boşanma davası açan Mihriban Hurmacı arasındaki nafaka davası sonuçlandı.

Bir dönem Fenerbahçe, Trabzonspor ve Bursaspor'da top koşturan Özer Hurmacı, 2015'te Mihriban Hurmacı'yla evlenmişti.

Özer Hurmacı geçtiğimiz aylarda İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak, 6 yıllık eşi ve 3 çocuğunun annesi Mihriban Hurmacı'ya boşanma davası açmıştı.

BİRBİRLERİNE DAVA AÇTILAR

Ünlü futbolcu, astroloji ile ilgilenen eşinin, astroloji haritalarına bakarak kendisine "Beni aldatıyorsun" diye baskı kurduğunu iddia etti. Mihriban Hurmacı da karşı boşanma davası açarak 30 milyon TL tazminat, kendisi için 50 bin, 3 çocuğu için de aylık 75 bin TL aylık nafaka talebinde bulundu.

"KENDİSİ İÇİN İSTİYOR"

Hurmacı eşinin 50 bin TL, 3 çocuğu içinde toplam 75 bin TL aylık nafaka talerine dava dosyasına dilekçe sunarak itiraz etmişti. Özer Hurmacı, "Eşim nafakayı kendisi için istiyor" demişti.

Mahkeme, dava süresi boyunca çocuklarının velayetinin anne Mihriban Hurmacı'da kalmasına karar verdi. Aynı zamanda Özer Hurmacı, belirli günlerde çocukları ile vakit geçirebilecek.

AYDA 52 BİN 500 TL ÖDEYECEK

Mahkeme, İki çocuk için 24 bin TL, küçük bebekleri için 7 bin 500 TL ve Mihriban Hurmacı için 21 bin TL nafaka bağlanmasına karar verdi. Hurmacı, toplamda aylık 52 bin 500 TL tedbir nafakası alacak.