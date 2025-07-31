Özge Özder evliliğinin 7. yılını kutladı: "En güzel karşılaşmam"

'Umutsuz Ev Kadınları', 'Mucize Doktor', 'Sadakatsiz', 'Kirli Sepeti', 'Bir Zamanlar İstanbul' gibi yapımlarda rol alan 47 yaşındaki oyuncu Özge Özder, kendinden 8 yaş küçük müzisyen Sinan Güleryüz ile 2018’de evlenmişti.

Ünlü çift, dün 7’nci yıl dönümlerini kutladı.

"ŞÜKÜR KAYNAĞIM"

Özge Özder, eşine “Seni ilk günden çok daha fazla seviyorum. Şükür ki bu hayatta en güzel karşılaşmam, hatta hayatla uzlaşmam, huzur ve neşe kaynağımsın” dedi. Ardından ekledi: "Bu aşkta ısrarın, inadın ve dünyaya meydan okuyacak kadar büyük inancın olmasa ne biz biz olurduk, ne de kızımız Luna. İyi ki tutmuşum elini, iyi ki güvenmişim sana ve iyi ki gelmişim arkandan."