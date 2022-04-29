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    Özge Özpirinçci, trafik gürültüsünden rahatsız

    Oyuncu Özge Özpirinçci, sosyal medya hesabından trafikte ses çıkaran sürücülere isyan etti.
    • Haber Merkezi
    • 29.04.2022 - 13:31
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    Özge Özpirinçci, trafik gürültüsünden rahatsız

    Hayatını meslektaşı Burak Yamantürk ile birleştiren, kasım ayında Mercan'ı kucağına alarak ilk kez anne olmanın sevincini yaşayan oyuncu Özge Özpirinççi, sosyal medya hesabından bir rahatsızlığını dile getirdi.

    Kızının uykusunun bölünmesinden şikayetçi olan Özge Özpirinçci, Instagram hesabından trafikte yüksek ses çıkaran sürücülere isyan etti.

    "Motorlarını bağırtmayın"

    Özpirinçci paylaşımında "Arabalarınızı motorlarınızı bağırta bağırta şehrin içinde kullanmayın! Sahil yolunda bir ışıktan bir ışığa arabanızı motorunuzu bağırtmayın! Çocuk uyuyor!!!" ifadelerini kullandı.

    Özge Özpirinçci, trafik gürültüsünden rahatsız #1

    Özge Özpirinçci, trafik gürültüsünden rahatsız #2


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