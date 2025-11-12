Özgü Namal trafik kazası geçirdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Özgü Namal, hayranlarını korkuttu.

Özgü Namal ve çocuklarının içinde bulunduğu otomobil, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine Beykoz'da kaza yaptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

YARA ALMADAN KURTULDU

Hafif şekilde yaralanan Özgü Namal, ilk müdahalenin ardından Kavacık'ta bulunan özel hastaneye kaldırılırken çocukları, kazadan yara almadan kurtuldu.

"BİR SIKINTIMIZ YOK"

Hastanedeki tedavisi tamamlanarak taburcu edilen Namal, “Her şey yolunda, çok iyiyim. Çocukların sağlık durumu da iyi. Hiçbir şeyim yok. İfademizi verdik. Bir sıkıntımız yok. Çok teşekkür ederim." dedi.

Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.