Perihan Savaş’ın duygulandıran açıklaması: 3 ay boyunca mezarlığa gittim

Perihan Savaş, kendisi gibi usta oyunculardan Yılmaz Zafer ile büyük bir aşk yaşayarak 1987 yılında nikah masasına oturmuştu.

İkilinin bu büyük aşkından bir de oğulları dünyaya gelerek mutluluklarını taçlandırmıştı.

Ancak mutlu çift, 1994 yılında Zafer'in geçirdiği kalp krizi ve ardından oluşan beyin hasarıyla birlikte sağlık sorunlarıyla sınandı. 9 Kasım 1995'i gösterdiğinde ise usta oyuncu Yılmaz Zafer, 1,5 yıllık yaşam mücadelesini kaybetmişti.

İLK GÜNKÜ GİBİ ACI YAŞIYOR

Vefatının üzerinden 30 yıl geçmesine rağmen, biricik eşi Perihan Savaş'ın kalbinde hala ilk günkü acı yaşıyor.

Hakan Gence’ye konuk olan Perihan Savaş, eşinin vefatının ardından yaşadığı zor süreçleri anlattı.

"HER GÜN MEZARLIĞA GİTTİM"

3 ay çok zor bir dönemden geçtiğini söyleyen Savaş, "Her gün mezarlığın başına gidip oturuyordum gece hava kararana kadar. Belki orada oturmam, konuşmam, kavga etmem belki benim deşarj olmamı sağladı diye düşünüyorum. Benim rahatlamamı sağladı. 3 ay sonra dedim ki 'Benim çalışmam lazım, çocuklarım var'. Tabii bu arada mutlaka yardım alıyordum. Psikiyatristim de demiş ki 'Bırakın 3 ay ne yapıyorsa yapsın sonrasında ben devreye gireceğim.'

"İSYANIM ÇOKTU"

Çok isyanlarım oldu, çok gece sokağa çıkıp deniz kenarlarında veya boş yerlerde avazım çıktığı kadar bağırdım, ağladım ve dövündüm."