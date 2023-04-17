Petek Dinçöz imaj değiştirdi Geçtiğimiz gün ameliyat olan Petek Dinçöz iyileşince kendini kuaföre attı.

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Bir dönemin en popüler şarkıcılarından Petek Dinçöz, Serkan Kodaloğlu ile boşandıktan sonra apar topar Miami'ye gitmiş sonra da apar topar dönerek gençlik aşkı Nida Büyükbayraktar ile evlenmişti.

Sahnelere de dönen Dinçöz geçtiğimiz günlerde ameliyat olmuştu. Ameliyatın ardından soluğu kuaförde olan Petek Dinçöz imajıyla herkesi şaşırttı.

"Bakalım Nida beğenecek mi?"

"Operasyon sonrası attım kendimi bir fön çektireyim diye demez mi gel karışma çok güzel renk model yapacağım saçına hoppaaalaaa dedim OK. Bakalım Nida beğenecek mi sizce nasıl oldu?" diyen Petek Dinçöz'e yorum yağdı.