Pınar Altuğ: Güzel kadınları kocama gösteririm

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ bir YouTube programına konuk oldu

Çocuklar Duymasın dizisinde hayat verdiği Meltem rolünden sonra ekranlarda göremediğimiz ünlü oyuncu Pınar Altuğ, bir Youtube programına konuk oldu.

Yaklaşık 14 yıllık eşi Yağmur Atacan'la ilgili konuşan Altuğ, "Güzel bir kadın gördüğümde kocama gösteririm" dedi.

"Güzele bakarız"

Ünlü oyuncu, "Güzel bir kadın gördüğümde de güzel bir adam gördüğümde de hem kocama gösteririm hem kendim bakarım" açıklamasıyla dikkat çekti.

Ayrıca Altuğ konuşmasına, "Bakılacak bir şeyse bakılır. Zaten bakılsın diye açılıyor" ifadelerini de ekledi.

Şifreleri kendi verdi

Ayrıca eşinin tüm elektronik cihazlarının şifresini bildiğini söyleyen Pınar Altuğ, şimdiye dek hiç kontrol etmediğini de sözlerine ekledi. Kocasının telefon şifresini hiçbir zaman istemediğini ve şifreyi kocasının kendisinin verdiğini söyledi.