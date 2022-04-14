Prens Harry, Kraliçe Elizabeth'in doğum gününe katılmayacak iddiası

21 Nisan'daki kutlamalar yaklaşırken, Kraliyet Ailesi'nde Sussex Dükü'nün İngiltere'ye dönüp dönmeyeceği konuşuluyor. Konuya ilişkin bir uzman, "Çok düşük ihtimal" dedi.

İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth ile torunu Prens Harry arasında soğuk rüzgarlar esiyor.

Geçen ay Edinburgh Dükü Prens Philip için düzenlenen anma törenine "güvenlik endişeleri" nedeniyle katılmayan Harry'nin, bu kez Kraliçe Elizabeth'in 21 Nisan'daki doğum gününde yer almayacağı konuşuluyor.

Kraliçe'nin doğum gününde yer alması çok düşük ihtimal

İngiltere basınından Sun gazetesi, Prens Harry'nin aynı hafta Avrupa'da olmasına rağmen 96'ıncı yaşı kutlamaları sırasında Kraliçe'yi ziyaret etmesinin "çok düşük bir ihtimal" olduğunu yazdı.

Sussex Dükü, İngiltere'ye geri dönmemesine gerekçe olarak "polis koruması sağlanmamasını" gösteriyor, ancak 16-22 Nisan tarihlerinde Hollanda'da düzenlenecek spor müsabakalarına eşi Meghan Markle ile birlikte katılacak olması dikkat çekti.

"Ailede bölünmeye neden oldu"

Kraliyet Uzmanı Robert Johnson, Harry'nin Kraliyet Ailesi'yle yaşadığı gerilime işaret ederek, "Gerçek şu ki, ailede neden olduğu bölünme göz önüne alındığında, (ziyaret) pek olası değil." dedi.

ABD'deki silahlı korumalarına İngiltere'de izin verilmiyor

37 yaşındaki Harry ve 40 yaşındaki Meghan'ın ABD'de silahlı korumaya sahip olduklarına inanılıyor, ancak İngiltere'ye geldiklerinde bunları kullanmalarına izin verilmiyor.

Aynı Kraliye uzmanı, bu sorunun ülkeye dönmemek için "başka bir bahane" olduğunu öne sürdü.