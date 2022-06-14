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    Prens William ve Kate Middleton, yeni evlerine taşınacak

    İngiltere Kraliyet Ailesi'nin çifti, bu yaz Adelaide Cottage'da kalmaya başlayacak. Kate ve William'ın gösteriş istemediği belirtiliyor.
    • Haber Merkezi
    • 14.06.2022 - 11:08
    • Güncelleme : 14.06.2022 - 12:01
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    Prens William ve Kate Middleton, yeni evlerine taşınacak

    Cambridge Dükü Prens William ve Düşes olan eşi Kate Middleton'ın, Kraliçe 2'nci Elizabeth'e yakın olmak istediği biliniyor.

    Londra'daki evleri Kensington Sarayı ile Norfolk'taki hafta sonu evleri olan Amner Hall arasında vakit geçiren çift, Adelaide Cottage evine taşınmaya karar verdi.

    Bu yaz taşınıyorlar

    Adelaide Cottage, son dönemde hareket kabiliyeti sorunları yaşayan 96 yaşındaki Kraliçe'nin ikametgahlarından olan Windsor'a yakın olmasıyla biliniyor.

    Mail'in haberine göre, William-Kate çiftinin, bu yaz dört yatak odalı eve taşınma kararını teyit ettiği belirtiliyor.

    "Dört yatak odalı, mütevazı bir ev"

    Çiftin çocukları George, Charlotte ve Louis'in, bölgedeki yerel bir okula başlaması bekleniyor.

    Konuyla ilgili bir kaynak, "Kate ve William, Windsor'da yeni hayatlarına başlama konusunda mütevazı bir ev için çok hevesliydi. Adelaide Cottage, dört yatak odalı bir ev olduğu için buna uyuyor. Daha fazlasına ihtiyaç duymuyorlar.

    "Gösteriş istemiyorlar"

    Okullara ve Kraliçe'ye yakın hoş bir aile evinden başka talepleri yok. Vergi mükelleflerine yük olmamak için çok gösterişli, yenileme veya ekstra güvenlik gerektiren herhangi bir şey istemedikleri konusunda kararlılar." dedi.

    Prens William ve Kate Middleton, yeni evlerine taşınacak #1

    Kraliçe'ye 'en yakın olma' mücadelesi

    Daha önce İngiltere basınında çıkan haberlerde, Kate Middleton ve Prens William'ın, Prens Andrew ile İngiliz Kraliçe'ye "en yakın olma" mücadelesi verdiği belirtilmişti.

    Haberde, "William ve Middleton, Kraliçe'nin Windsor arazisindeki mülk Adelaide Cottage için Andrew ile fiilen mücadele halinde." denilmişti.

    Prens William ve Kate Middleton, yeni evlerine taşınacak #2


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