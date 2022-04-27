Rapçi Berk Bayındır defnedildi

Sekizinci kattaki evinin balkonundan düşerek şüpheli bir şekilde yaşamını yitiren Berk Bayındır'a veda edildi.

'BETA' lakabıyla tanınan 32 yaşındaki rapçi Berk Bayındır, Kağıthane'deki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetmişti.

Şüpheli ölümüyle tüm sevenlerini yasa boğan Bayındır, bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Zincirlikuyu'ya defnedildi

Bayındır için Zincirlikuyu Cami’inde cenaze töreni düzenlendi. Törene, anne Belkıs Bayındır, baba Nezih Bayırdır, abisi Bahadır Bayındır, kız arkadaşı Simla E., arkadaşları ve sevenleri katıldı. Berk Bayındır’ın cenazesinin bulunduğu tabutun üzerine şapkası konuldu.

Rapçi Berk Bayındır son yolculuğuna uğurlandı

Annesiyle sevgilisi gözyaşlarını tutamadı

DHA'nın haberine göre taziyeleri kabul eden anne Belkıs Bayındır, uzun süre oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Oğlunun fotoğrafına sarılan anne, yakınları tarafından teselli edildi. Simla E. de tabutun başına geldiği esnada zor anlar yaşadı.