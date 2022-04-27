Petrol
103.26
-1.29%
Euro
15.65
-0.61%
Dolar
14.83
0.21%
Altın
900.98
-0.59%
Borsa
2437
0.79%
Bitcoin
585.887
-1.24%
BTXN Coin
21.45
1.17%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Güneşli 20 C

    Rapçi Berk Bayındır defnedildi

    Sekizinci kattaki evinin balkonundan düşerek şüpheli bir şekilde yaşamını yitiren Berk Bayındır'a veda edildi.
    • 27.04.2022 - 15:56
    • Güncelleme : 27.04.2022 - 15:59
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Rapçi Berk Bayındır defnedildi

    'BETA' lakabıyla tanınan 32 yaşındaki rapçi Berk Bayındır, Kağıthane'deki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetmişti.

    Şüpheli ölümüyle tüm sevenlerini yasa boğan Bayındır, bugün son yolculuğuna uğurlandı.

    Zincirlikuyu'ya defnedildi

    Bayındır için Zincirlikuyu Cami’inde cenaze töreni düzenlendi. Törene, anne Belkıs Bayındır, baba Nezih Bayırdır, abisi Bahadır Bayındır, kız arkadaşı Simla E., arkadaşları ve sevenleri katıldı. Berk Bayındır’ın cenazesinin bulunduğu tabutun üzerine şapkası konuldu.

    Rapçi Berk Bayındır son yolculuğuna uğurlandı

    Annesiyle sevgilisi gözyaşlarını tutamadı

    DHA'nın haberine göre taziyeleri kabul eden anne Belkıs Bayındır, uzun süre oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Oğlunun fotoğrafına sarılan anne, yakınları tarafından teselli edildi. Simla E. de tabutun başına geldiği esnada zor anlar yaşadı.

    Rapçi Berk Bayındır defnedildi #1

    Rapçi Berk Bayındır defnedildi #2

    Rapçi Berk Bayındır defnedildi #3

    Rapçi Berk Bayındır defnedildi #4


    İlginizi Çekebilir

    Sakarya’da toprak olmadan tarım yapılıyor
    İç Haber

    Sakarya’da toprak olmadan tarım yapılıyor

    Şanlıurfa'da liselilerin kavgası
    3. Sayfa

    Şanlıurfa'da liselilerin kavgası

    Günümüz Yatırım Araçları ile Kazanç Sağlayın!
    Coin Haber

    Günümüz Yatırım Araçları ile Kazanç Sağlayın!

    Görüş Bildir