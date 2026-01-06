Rapçi Çakal ve oyuncu Türkü Su Demirel aşk yaşıyor iddiası

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Son dönemin popüler isimlerinden “Çakal” sahne adıyla tanınan Emirhan Çakal ile oyuncu Türkü Su Demirel’in yakınlaştığı söylentisi var.

İddialara göre ikili, geçtiğimiz günlerde katıldıkları bir etkinliğin ardından birlikte görüntülendi. Emirhan Çakal ve Türkü Su Demirel, düzenlenen partiden aynı anda ayrıldı.

GÖZLERDEN UZAK AŞK

Henüz taraflardan resmi bir açıklama gelmezken iddialara göre genç çift, ilişkilerini şimdilik gözlerden uzak ve sakin bir şekilde yaşamayı tercih ediyor.