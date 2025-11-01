Reha Muhtar'ın velayet davasını kaybetti: Çocuklar anneye verildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Magazin dünyasının yakından takip ettiği dava...

Oyuncu Deniz Uğur, ikiz çocuklarının velayetini almak için gazeteci Reha Muhtar’a dava açtı.

KARAR AÇIKLANDI

Davanın ilk duruşmasında karar çıktı.

İstanbul Adliyesi 14. Aile Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, davacı Deniz Uğur’un avukatı Feyzan Altun, davalı Reha Muhtar ve Muhtar’ın avukatı katıldı.

VELAYETLER ANNEYE VERİLDİ

Basına kapalı yapılan duruşmada mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme, Deniz Uğur’un açtığı velayet davasını kabul ederek, ikiz çocuklar M.D.M.ve P.D.M.'nin velayetlerinin babaları Reha Muhtar’dan alınarak anneleri Deniz Uğur’a verilmesine hükmetti.

Mahkeme kararında Reha Muhtar ile çocukları arasında her ayın belirli günlerinde, dini bayramlarda ve Babalar Günü’nde saat 10.00 ile 18.00 arasında şahsi ilişki kurulmasına karar verdi.

"BÜTÜN GİDERLERİNİ KARŞILADIM"

Davaya ilişkin açıklama yapan Reha Muhtar, "Bütün özel okullardaki aidatlarını yatırdım. Her görevimi yaptım.

Bütün giderlerini karşıladım" diye konuştu.