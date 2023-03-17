Rihanna alışverişe çıktı Dünyaca ünlü yıldız Rihanna, önceki gün de ASAP Rocky ile kol kola yürürken görüntülendi.

Ünlü rapçi Rihanna, ASAP Rocky ile birlikteliğinden ikinci çocuğuna hamile olan Rihanna, büyüyen karnıyla 2023 Oscar töreninde boy göstermişti.

Alışverişe çıktılar

Dünyaca ünlü pop yıldızı Rihanna ve sevgilisi ASAP Rocky, son olarak California, Batı Hollywood'daki Maxfield'de alışveriş yaparken kameralara yakalandı.

İkinci çocuklarını bekleyen çift gülümseyerek ve kol kola yürürken görüntülendi.

Karnını gösterdi

İkinci bebeğini kucağına almak için gün sayan Rihanna'nın ise karnını göstermek için bluzunu sıyırdığı dikkatlerden kaçmadı.