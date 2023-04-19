Rihanna, yine göbeği gösterdi
ensonhaber.com

Rapçi ASAP Rocky ile aşk yaşayan şarkıcı Rihanna, 13 Mayıs 2022'de Los Angeles'ta ilk çocuğunu dünyaya getirmişti. Oğullarını kucaklarına alarak büyük bir sevinç yaşayan çift, şu aralar ikinci kez ebeveyn olmaya hazırlanıyor.

Rihanna, yine göbeği gösterdi

Göbek göründü

Fransa'nın başkenti Paris'te önceki gece ASAP Rocky ile birlikte bir restorana giden Rihanna, göbeğini açıkta bırakan kıyafetiyle tüm bakışları üzerinde topladı.

Rihanna, yine göbeği gösterdi

Birinci hamileliğinde de göbek dekoltesi vermeyi seven ünlü şarkıcı, keyifli halleriyle dikkat çekti.

Rihanna'nın
Rihanna'nın
Rihanna'nın