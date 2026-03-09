Rihanna'nın evine silahlı saldırı! Evine kurşun yağdırdılar

Rihanna'nın ABD'nin Los Angeles kentindeki lüks Beverly Hills malikanesine, silahlı saldırı düzenlendi.

Pazar günü öğle saatlerinde gerçekleşen olayda, kimliği henüz netleşmeyen bir kişi ya da kişiler, ünlü yıldızın evine ateş açtı.

Olay sırasında Rihanna'nın evde olduğu öğrenilirken, saldırıda yaralanan olmadı.

10 EL ATEŞ EDİLDİ

Pazar günü saat 13.21 sularında, evin giriş kapısının karşısında park halinde bulunan bir otomobilden yaklaşık 10 el ateş edildiği bildirildi.

Açılan ateş sırasında mermilerden birinin, evin dış duvarını delerek içeri girdiği ifade edildi. Olay anında evde bulunan Rihanna'nın, saldırıdan yara almadan kurtulduğu açıklandı. Silah sesleri çevrede kısa süreli paniğe neden olurken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

30 YAŞINDA KADIN

Olayın ardından harekete geçen Los Angeles polisi, saldırıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen 30 yaşındaki bir kadın şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Los Angeles Police Department ekipleri, saldırının nedeni ve olayın arka planına ilişkin soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

Los Angeles'ın polis sözcüsüne dayandırdığı haberlerde, saldırının nedeninin henüz netlik kazanmadığı ve yetkililerin olayla ilgili inceleme başlattığı aktarıldı.

Rihanna'nın temsilcileri ile yerel polis yetkilileri ise olayla ilgili resmi bir açıklama yapmadı.