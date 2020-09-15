Saadet Işıl Aksoy'dan özel okul isyanı

Oyuncu Saadet Işıl Aksoy, pandemi dönemini fırsata çeviren özel okullara isyan etti.

Altı ay önce kızı Marisa Gülcan Kıraner'i kucağına alan Saadet Işıl Aksoy, sosyal medya hsabından özel okullarla ilgili bir paylaşımda bulundu.

Pandemi nedeniyle okullar kapalı olsa da velilerden hala para alınması ve indirim yapılmamasının haksızlık olduğunu söyleyen Işıl Aksoy, kendisine gelen mesajlardan yola çıkarak şu notu yazdı:

"FİZİKSEL EĞİTİM YOK"

“Özel okullarda fiziksel eğitim yapılmıyor olsa dahi ücretlerde indirim, mindirim yok. Kısacası krizi fırsata çeviren kurumlardan biri olarak gösterebilir miyiz özel okulları? Sonuçta masraf azaldı ama gelir aynı hatta zam yapan okullarda varmış.”