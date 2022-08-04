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Saba Tümer'den bikinili poz
Saba Tümer, beyaz bikinisiyle çekildiği pozunu paylaştı.
- Haber Merkezi
- 04.08.2022 - 07:44
- Güncelleme : 04.08.2022 - 07:58
Kahkahası ile ünlenen sunucu ve yazar Saba Tümer, yaz aylarını tatilsw geçiriyor.
Bir süredir Çeşme'de tatil yapan Tümer, bikinili pozlarını paylaşmayı da ihmal etmiyor.
Denizin içinde poz verdi
Instagram'da 1,1 milyon takipçisi bulunan 51 yaşındaki Saba Tümer, denizin içinde beyaz bikinisiyle verdiği pozu paylaştı.
Denizin içinde yatarak poz veren Tümer'in düzgün fiziği ise dikkatlerden kaçmadı.