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    Saba Tümer'den bikinili poz

    Saba Tümer, beyaz bikinisiyle çekildiği pozunu paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 04.08.2022 - 07:44
    • Güncelleme : 04.08.2022 - 07:58
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    Saba Tümer'den bikinili poz

    Kahkahası ile ünlenen sunucu ve yazar Saba Tümer, yaz aylarını tatilsw geçiriyor.

    Bir süredir Çeşme'de tatil yapan Tümer, bikinili pozlarını paylaşmayı da ihmal etmiyor.

    Denizin içinde poz verdi

    Instagram'da 1,1 milyon takipçisi bulunan 51 yaşındaki Saba Tümer, denizin içinde beyaz bikinisiyle verdiği pozu paylaştı.

    Denizin içinde yatarak poz veren Tümer'in düzgün fiziği ise dikkatlerden kaçmadı.

    Saba Tümer den bikinili poz #1

    Saba Tümer den bikinili poz #2


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