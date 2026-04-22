Saçlarını sıfıra vurdurmuştu! Sezen Aksu son halini paylaştı

Geçtiğimiz aylarda saçlarını kazıttığı iddialarıyla gündem olan Sezen Aksu, yeni görüntüsüyle kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Türk müziğinin Minik Serçe'si Sezen Aksu, imaj değişikliğiyle gündemden düşmüyordu.
Yakın dostu Sırrı Süreyya Önder’in vefat haberinin ardından büyük üzüntü yaşadığı konuşulan Aksu’nun saçlarını kazıttığı iddiaları, uzun süre sosyal medyada tartışılmıştı. Ünlü sanatçının yeni görünümü ve son hali hayranları tarafından merak ediliyordu.
OĞLUNA POZ VERDİ
Son olarak ‘Biz de Yeniden Başlarız’ albümüyle sevenlerinin ilgisini çeken Aksu, yeni paylaşımıyla dikkat çekti.
Aksu, kısa süre önce çıkardığı albümün ardından bu kez oğlu Mithat Can Özer’in objektifinden yansıyan fotoğrafıyla gündeme geldi. Paylaşım kısa sürede büyük ilgi görürken fotoğraf beğeni topladı.
Aksu’nun saçlarının yeniden uzamaya başladığı dikkat çekti.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi