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    Şarkıcı Berksan, Fransız askısı yaptırdı

    Estetik modasına uyarak görenleri şaşırtan Berksan, doktorunun yeni yüzünde model Jeremy Meeks'i örnek aldığını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 15.01.2022 - 15:40
    • Güncelleme : 15.01.2022 - 15:54
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    Şarkıcı Berksan, Fransız askısı yaptırdı

    Ünlü popçu Berksan'ın değişimi görenleri şaşırttı.

    Hande Yener gibi birçok ünlü isimlerin ardından Berksan'da estetik kervanına katılarak, 'Fransız askısı' adı verilen işlemle yüzünü gerdirdi.

    Estetik operasyon geçiren şarkıcı Berksan, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

    Yener ile Berksan'ın bu görüntüleri sosyal medyada tartışma konusu oldu.

    GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA TEPKİ GÖRDÜ

    Kullanıcılar, ünlü isme, "O ne ya! İhtiyacınız yoktu." ve "İzlerken benim canım yandı." şeklinde yorumlar yaptı.

    Değişimiyle şaşırtan ünlü şarkıcının ameliyat sonrası ilk fotoğrafları da Selim Akar tarafından estetik merkezinde çekildi.

    "DOKTORUM AMERİKAN MODEL JEREMY MEEKS'İ ÖRNEK ALDIĞINI SÖYLEDİ"

    Gelen eleştirilerin ardından Berksan, "Doktorum yeni yüzümde  Amerikan model Jeremy Meeks’i örnek aldığını söyledi.Sosyal medyada çok benzeten olmuş, Fransız askısı ameliyatını eleştirenlere, tüm erkeklere tavsiye ediyorum. Gerekiyorsa yaptırsınlar." şeklinde konuştu.

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    Şarkıcı Berksan, Fransız askısı yaptırdı #2

    Şarkıcı Berksan, Fransız askısı yaptırdı #3


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