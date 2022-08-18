Şarkıcı Ebru Yaşar'ın orman projesinin yarısı bitti

Önceki akşam Ayvalık'ta sahne alan Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar, konser geliriyle oluşturacağı hatıra ormanıyla ilgili hayranlarına teşekkür etti.

Türk müziğinin güçlü isimlerinden Ebru Yaşar, farkındalık projesi kapsamında tüm geliriyle hatıra ormanı yaptıracağı altı açıkhava konser serisinin üçüncüsünü önceki akşam Ayvalık'ta gerçekleştirdi.

Hayranlarının hınca hınç doldurduğu konserde Yaşar, repertuvarı ve performansıyla sevenlerinden yine tam not aldı.

Zarafeti ve eşsiz sesiyle büyüledi

Sahneye Pınar Kerimoğlu imzalı kıyafetiyle çıkan Ebru Yaşar, zarafeti ve eşsiz sesiyle büyüledi.

Başarılı sanatçı, konser geliriyle oluşturacağı hatıra ormanı için hayranlarına sahneden teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.

"Hiçbir ücret almadan, sizlerin haberiniz olmadan yaptım bunu"

Konuyla alakalı açıklamalarda bulunan Yaşar, "Altı açıkhava konserinden hiçbir ücret almadan tamamen sevgimle, tamamen saygımla ve tamamen insani borcumla; geleceğe, hayata, sizleri de katarak, sizlerin haberiniz olmadan yaptım bunu. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz." şeklinde konuştu.

Hayranları dakikalarca ayakta alkışladı

TV100'ün haberine göre Ebru Yaşar, konser sonunda hayranları tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.

Ebru Yaşar, geliriyle gelecek nesillere miras kalacak bir hatıra ormanı yaptıracağı konser serisine önümüzdeki günlerde de devam edecek.