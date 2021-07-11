Şarkıcı Gülşen'in tartışma yaratan sahne kıyafeti

Ünlü şarkıcı Gülşen, yasaklarının gevşetilmesiyle birlikte sahnelere döndü. Gülşen'in sahne kıyafeti ise olay oldu.

Pandemi yasaklarının gevşetilmesiyle birlikte ünlü isimler de sahneye çıkmaya başladı.

Alaçatı'da sevenleriyle buluşan Gülşen'in sahneye kıyafeti ise çok konuşuldu.

Ünlü şarkıcı transparan pantolonun altına siyah iç çamaşırı giydi.

KIYAFETİYLE DAMGA VURDU

Ünlü şarkıcının sahne tarzı, kısa süre içinde sosyal medyaya damga vurdu.

Gülşen'in kıyafetini abartılı bulanların yanı sıra beğenenler de vardı.

Sosyal medya kullanıcıları Gülşen için, "İç çamaşır ile sahneye çıkmak ne demek?", "Giyinmeyi unutmuş", "Evden plaja diye çıkmış, yolu şaşırmış" yorumlarını yaptı.