Euro
10.2926
-0.23%
Dolar
8.6581
-0.4%
Altın
503.54
-0.1%
Borsa
1.378
0.39%
Bitcoin
294.385
0.26%
EXEN Coin
26.99
-2.03%
29ºC
İstanbul
Güneşli 29 C

    Şarkıcı Gülşen'in tartışma yaratan sahne kıyafeti

    Ünlü şarkıcı Gülşen, yasaklarının gevşetilmesiyle birlikte sahnelere döndü. Gülşen'in sahne kıyafeti ise olay oldu.
    • Haber Merkezi
    • 11.07.2021 - 17:33
    • Güncelleme : 11.07.2021 - 17:45
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Şarkıcı Gülşen'in tartışma yaratan sahne kıyafeti

    Pandemi yasaklarının gevşetilmesiyle birlikte ünlü isimler de sahneye çıkmaya başladı.

    Alaçatı'da sevenleriyle buluşan Gülşen'in sahneye kıyafeti ise çok konuşuldu.

    Ünlü şarkıcı transparan pantolonun altına siyah iç çamaşırı giydi.

    KIYAFETİYLE DAMGA VURDU

    Ünlü şarkıcının sahne tarzı, kısa süre içinde sosyal medyaya damga vurdu.

    Gülşen'in kıyafetini abartılı bulanların yanı sıra beğenenler de vardı.

    Sosyal medya kullanıcıları Gülşen için, "İç çamaşır ile sahneye çıkmak ne demek?", "Giyinmeyi unutmuş", "Evden plaja diye çıkmış, yolu şaşırmış" yorumlarını yaptı.

    Şarkıcı Gülşen in tartışma yaratan sahne kıyafeti #1

    Şarkıcı Gülşen in tartışma yaratan sahne kıyafeti #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir