Şarkıcı Işın Karaca'nın yeni hali! 6 ayda 25 kiloyu verdi

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Türk müziğinin güçlü seslerinden şarkıcı Işın Karaca, Kıbrıs'a gitti. Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz akşam Girne'de sahne aldı.

Beyaz elbisesiyle çok şık görünen Karaca, 6 ayda verdiği 25 kilo ve değişen imajı hakkında konuştu.

"YEMEYİNCE OLUYORMUŞ"

"En büyük sırrım yememek. Yemeyince oluyormuş. Kendimi çok iyi hissediyorum ve keyfim çok yerinde. Sağlık her şeyden önemli" diyen Karaca şöyle devam etti:

"SİBEL CAN GİBİYİM"

"Balık yağı ve magnezyum takviyesi alıyorum. Her şey uzman kontrolü altında. Bu ülkede, Sibel Can'la birlikte en çok kilo alıp veren kadınım. En sonunda anladım ki bu iş, insanın kendini tanımasıyla oluyormuş."