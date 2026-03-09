Şarkıcı Mustafa Topaloğlu'nu kızdırdılar! Sahneyi terk etti

“Uzaylı" lakabıyla bilinen Mustafa Topaloğlu, geçtiğimiz akşam bir etkinlikte hayranlarıyla buluştu. Konserde beklenmedik bir olay yaşanınca Topaloğlu, sinirlerine hakim olamadı.

Konserin ilerleyen saatlerinde ön sıralarda bulunan bir dinleyicinin uyarısı, şarkıcıyı çok kızdırdı. O anlar gündem oldu.

Mustafa Topaloğlu, şarkıya girmeden önce bir dinleyiciden “Şarkıyı kısa tutalım.” uyarısı alınca sinirlendirdi.

"NE DEDİN SEN?"

Topaloğlu, sözlü diyalog sonrası tepki göstererek sahneyi terk etti. Usta şarkıcı, “Ne dedin sen Onur? İlk defa ismin dışında hareket ettin.” diyerek çıkıştı.

Bu anlardan sonra ise şarkıcı, mikrofonu bırakarak sahneyi terk etti.