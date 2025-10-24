Şarkıcı Ufuk Beydemir'in paylaşımı akıllara İpek Filiz Yazıcı'yı getirdi

- Şarkıcı Ufuk Beydemir, bir takipçisinin yaptığı yorumla eski eşi İpek Filiz Yazıcı'yı özlediğine dair imalı bir paylaşım yaptı.
- İpek Filiz Yazıcı ise bu paylaşım sonrası katıldığı bir etkinlikte boşanmanın gerektiğini vurgulayıp başka bir açıklama yapmayacağını belirtti.
- Çift, üç yıllık evliliklerini kısa süre önce tek celsede sonlandırmıştı.
'Aşk101' dizisinde 'Işık' karakteriyle ünlenen oyuncu İpek Filiz Yazıcı, 'Ay Tenli Kadın' şarkısı ile tanınan Ufuk Beydemir ile 2022 yılında İtalya'da nikah masasına oturmuştu. İkili geçtiğimiz günlerde 3 yıllık evliliklerini tek celsede sonlandırdı.
Herkesi şaşırtan boşanma kararı sonrası konserlerine devam eden Ufuk Beydemir'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.
"HELAK OLDUK"
Tekirdağ'da konser veren ve bir takipçisinin 'Ağabey efsane konser ama eski yengeyi özlediysen haber ver, helak olduk' notunu yazdığı hikayeyi Instagram hesabından paylaşan ünlü şarkıcıya çok sayıda yorum geldi.
"BİTMESİ GEREKİYORDU"
Bu paylaşım sonrası İpek Yazıcı bir etkinlikte görüntülendi. Muhabirlerin boşanma sorusuna 24 yaşındaki güzel isim, "Bitmesi gerekiyordu bitti. Çok da konuşacak bir şey yok." diyerek konuyu resmen kapattığını ilan etti.