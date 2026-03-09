Şarkıcı Zeynep Bastık, manken oldu! Paris Moda Haftası'nda podyumda yürüdü

Son dönemin popüler şarkıcılarından Zeynep Bastık, sesi ve şarkıları kadar tarzıyla da dikkat çekiyor. Özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Bastık, uzun zamandır oyuncu Serkay Tütüncü ile aşk yaşıyor.

Geçtiğimiz yıllarda Türkiye'nin en seksi kadını seçilen ünlü şarkıcı, Paris'e uçtu.

ZEYNEP BASTIK MANKEN OLDU

Sesi ve güzelliğiyle sahnelerin tozunu attıran Zeynep Bastık, şimdi de podyuma çıktı. Bir Türk modacı için mankenlik yapan ünlü isim, Paris Moda Haftası'nda podyumda yürüdü.

Bastık, tarzı, tavrı ve güzelliğiyle mankenleri aratmadı. Ünlü ismin performası sosyal medyada gündem oldu.