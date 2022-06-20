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    Seda Sayan: Çağlar'ın soyadına kurban olurum

    Eşinin soyadını sildiren Seda Sayan'dan Çağlar Ökten açıklaması geldi.
    • Haber Merkezi
    • 20.06.2022 - 09:55
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    Seda Sayan: Çağlar'ın soyadına kurban olurum

    Ünlü şarkıcı Seda Sayan, geçtiğimiz ay kendisinden 25 yaş küçük müzisyen Çağlar Ökten'le evlenerek yedinci kez dünya evine girmişti.

    Sayan'ın Çağlar Ökten’in soyadını kullanmamak için dava açtığı öğrenildi. Ünlü şarkıcı, bu konuyla ilgili açıklama yaptı.

    Nişantaşı'nda görüntülenen Sayan muhabirlerin, "Eşinizin soyadını kullanmayacağınıza dair haberler çıktı soyadı yüzünden aranızın bozulduğu doğru mu?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

    Seda Sayan: Çağlar ın soyadına kurban olurum #1

    "Evrak değiştirmek istemiyorum"

    "O yanlış anlaşıldı, hatta boşanıyorlar ve benim evi terk ettiğim bile yazıldı. Öyle bir şey yok. Doğrusu; evraklarda değişim yapılması gerekiyor. Ben daha önce söylemiştim kendi soyadımı kullanacağım diye. Kadınların kendi soyadını kullanma hakkı var. Eğer ben eşimin soyadını alacak olursam bir sürü evrakta değişikliğe gidilecek, bu birçok prosedür gerektiriyor, benim bu işlerle uğraşacak zamanım yok.

    "Kurban olurum"

    Karı-koca arasında soyadı kavgası falan olmadı. Adam benim hayatımda. Ben kurban olurum onun soyadına."

    Seda Sayan: Çağlar ın soyadına kurban olurum #2


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