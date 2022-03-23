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    Seda Sayan, nikah tarihini açıkladı

    Taze aşıklar Seda Sayan ve Çağlar Ökten'in nikah tarihi belli oldu.
    • Haber Merkezi
    • 23.03.2022 - 07:31
    • Güncelleme : 23.03.2022 - 08:27
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    Seda Sayan, nikah tarihini açıkladı

    59 yaşındaki Seda Sayan, birlikte sahne aldığı ve kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile aşk yaşadığını geçtiğimiz hafta doğrulamış hatta evlilik hazırlığı içinde olduğunu söylemişti.

    Küçük sevgilisi Çağlar Ökten'i yanından ayırmayan Seda Sayan, önceki gün de Ökten'i sahne aldığı mekanda dinlemeye gitti.

    TARİH BELLİ

    8. kez gelin olmak için hazırlık yapan Sayan, Çağlar Ökten ile evlilik sorularına yanıt verdi. Ünlü şarkıcı, sevgilisi Çağlar Ökten ile 20 Mayıs'ta Prag'da evleneceklerini açıkladı.

    Seda Sayan, nikah tarihini açıkladı #1

    Seda Sayan, nikah tarihini açıkladı #2


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