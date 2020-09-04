Seda Sayan: TV8'i ben alacaktım

En son Acun Ilıcalı'nın kanalında program yapan Seda Sayan, TV8 ile ilgili bir itirafta bulundu.

Ünlü şarkıcı Seda Sayan, Jülide Ateş'in sunduğu 40 programının konuğu oldu. Sayan çok konuşulacak açıklamalar yaptı.

"BEN ALACAKTIM"

"TV8'i ben alacaktım" diyen ünlü şarkıcı, "Belki bunu Acun da şimdi ilk defa duyacak; Acun’un aldığı kanalı önce ben alacaktım! Acun çok zeki bir adam, Acun’un bir kanalı alması çok daha akıllıca ve yönetmesi daha kolay neden; çünkü Acun’un elinde formatlar var. Kendini update eden, yetiştiren, dünyayı takip eden inanılmaz zeki bir adam Acun.

"ACUN ÇOK ZEKİ"

Acun Ilıcalı, benim gördüğüm televizyoncuların içindeki en zeki adamlardan biri. Ben alsaydım zarar ederdim, onun için vazgeçtim. Acun hak etti de, ben onu hep alkışladım, alkışlıyorum.

"ZARAR EDERDİM"

Ben iyi ki almamışım zarar ederdim! Batacaktım, 3 tane evim var onlar da gidecekti!"