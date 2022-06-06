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    Seda Sayan'a Isparta karşılaması

    Seda Sayan, Melek Mosso'nun yerine Isparta'da konser verdi.
    • Haber Merkezi
    • 06.06.2022 - 07:06
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    Seda Sayan'a Isparta karşılaması

    3 Haziran günü Isparta'da sahne alması beklenen Melek Mosso’nun konseri, bazı dernek ve vakıfların açıklamasından sonra iptal edilmişti.

    Seda Sayan sonunda Isparta'da

    Festivalde Melek Mosso’nun iptal edilen konserinin yerine Seda Sayan’ın sahne alacağı duyurulmuştu. Ancak Sayan, hava muhalefeti nedeniyle uçağın iptal olduğunu ve Isparta'ya gidemediğini açıklamıştı.

    Özel karşılama

    Seda Sayan'ın ertelenen konseri ise 5 Mayıs Pazar akşamı gerçekleştirildi. Isparta'ya ulaşan Sayan'ı bando takımı karşılarken, boynuna da çiçeklerden oluşan bir demet takıldı. Sayan, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen konserde sevilen parçalarını Ispartalı müzikseverler için seslendirdi.

    Seda Sayan a Isparta karşılaması #1

    Seda Sayan a Isparta karşılaması #2


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