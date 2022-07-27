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    Seda Sayan'dan Çağlar Ökten'e: Sevgilim

    Seda Sayan ile Çağlar Ökten'in Yunanistan tatilinden aşk kareleri gelmeye devam ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 27.07.2022 - 07:51
    • Güncelleme : 27.07.2022 - 09:21
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    Seda Sayan'dan Çağlar Ökten'e: Sevgilim

    Daha önce 7 kez nikah masasına oturan Seda Sayan, Çağlar Ökten ile 24 Nisan'da nikah masasına oturmuştu.

    Çift, nikahtan hemen sonra balayı için soluğu Paris'te almıştı. Türkiye'ye dönen Sayan ve Ökten, ardından yine tatil için yurt dışına çıkmıştı.

    İlk olarak Hollanda'ya giden çift, daha sonra rotayı Yunanistan'ın Mikonos Adası'na çevirdi.

    "Sevgilim"

    Aşklarını sık sık sosyal medyaya taşıyan ve şimdilerde Atina'da olan çiftten Seda Sayan, yeni fotoğraflar paylaştı. Adeta aşk sarhoşu olan ünlü şarkıcı, mutluluk pozlarına "Aşkla, sevgiyle, sevgilim" notunu düştü.

    Seda Sayan dan Çağlar Ökten e: Sevgilim #1

    Seda Sayan dan Çağlar Ökten e: Sevgilim #2

    Seda Sayan dan Çağlar Ökten e: Sevgilim #3


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