Selena Gomez ile Benny Blanco evlendi! Gelinliği yorum aldı

Yıllar önce Justin Biber ile büyük bir aşk yaşayan Selena Gomez, uzun zaman boyunca aşka küsmüştü. Uzun bir süre Justin ile evlenmesi beklenilen Gomez, özel hayatıyla her daim adından söz ettirmeye devam ediyor.

AŞKI BULDU

Şu sıralar çok mulu olan Selena Gomez, aradığı aşkı müzik yapımcısı Benny Blanco'da buldu.

İki yıldır aşk yaşayan Selena Gomez ile Benny Blanco, 27 Eylül'de Santa Barbara’da evlendi. Prova yemeğinden yaptığı paylaşımla dikkat çeken Gomez, düğüne dair her şeyi gizli tutmak istedi.

GELİNLİĞİ ÇOK MERAK EDİLDİ

Ciddi güvenlik önlemlerinin alındığı ve telefonun yasak olduğu düğün merak edilirken en merak edilen şey ise Selena Gomez'in gelinlik tercihiydi.

Paul Rudd, Martin Short, Steve Martin, Taylor Swift, Ed Sheeran ve Paris Hilton gibi birçok ünlü ismin katıldığı törenin ardından ilk paylaşım Selena Gomez'den geldi.

"DISNEY PRENSESİ"

Ünlü şarkıcıdan saatler sonra Benny Blanco da düğünden birkaç kareyi takipçileriyle paylaştı. 37 yaşındaki ünlü isim, paylaşımına "Ben gerçek bir Disney prensesi ile evlendim." notunu düştü.