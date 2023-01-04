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    Selena Gomez ile Nicola Peltz kanka oldu

    Selena Gomez, Brooklyn Beckham ve eşi Nicola Peltz ile birlikte Meksika'da tatile çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 04.01.2023 - 12:18
    • Güncelleme : 04.01.2023 - 12:21
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    Selena Gomez ile Nicola Peltz kanka oldu

    Lupus (vücudun kendi bağışıklık sistemine saldırması) hastalığı nedeniyle 2017'de karaciğer nakli geçiren Selena Gomez'e, ihtiyacı olan organı o dönem en yakın arkadaşı olan Francia Raisa bağışlamıştı.

    Küstüler

    Ancak Kasım 2022'de hakkında yapılan 'My Mind & Me' adlı belgeselde Selena Gomez, Francia Raisa hakkında hiç konuşmamıştı. Bunun üzerine arkadaşların arası bozulmuştu.

    Kendine yeni arkadaş buldu

    Selena Gomez, Brooklyn Beckham ve eşi Nicola Peltz ile birlikte Meksika'da tatile çıktı. Ünlü oyuncu, yeni arkadaşlarıyla bol bol mutluluk pozu verdi.

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