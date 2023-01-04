Selena Gomez ile Nicola Peltz kanka oldu

Selena Gomez ile Nicola Peltz kanka oldu

Selena Gomez, Brooklyn Beckham ve eşi Nicola Peltz ile birlikte Meksika'da tatile çıktı.

Lupus (vücudun kendi bağışıklık sistemine saldırması) hastalığı nedeniyle 2017'de karaciğer nakli geçiren Selena Gomez'e, ihtiyacı olan organı o dönem en yakın arkadaşı olan Francia Raisa bağışlamıştı.

Küstüler

Ancak Kasım 2022'de hakkında yapılan 'My Mind & Me' adlı belgeselde Selena Gomez, Francia Raisa hakkında hiç konuşmamıştı. Bunun üzerine arkadaşların arası bozulmuştu.

Kendine yeni arkadaş buldu

Selena Gomez, Brooklyn Beckham ve eşi Nicola Peltz ile birlikte Meksika'da tatile çıktı. Ünlü oyuncu, yeni arkadaşlarıyla bol bol mutluluk pozu verdi.