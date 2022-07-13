Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra için yeniden ayrılık iddiası

Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra için yeniden ayrılık iddiası

Geçtiğimiz dönemlerde boşanıp yeniden evlenen çiftin, ayrı tatil yaptıkları ve sosyal medyadan birbirlerini çıkardıkları iddiaları, yeniden ayrılık düşüncelerini oluşturdu.

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ile eski futbolcu Gökhan Çıra, çalkantılı aşk hayatlarıyla sık sık gündeme geliyor.

28 Haziran 2019 tarihinde görkemli bir düğünle dünyaevine giren çift, doludizgin aşklarını takipçileriyle paylaşarak yaşadı.

Selin Ciğerci ve kendisinden 12 yaş küçük Gökhan Çıra, anlaşmazlık yaşayarak 9 Eylül'de 15 dakika içerisinde evliliklerini sonlandırmıştı.

Boşanıp yeniden barıştılar

Kendi kozmetik markasını oluşturan Selin Ciğerci, boşandıktan sonra Çıra ile ortaklıklarının devam ettiğini açıklamıştı. Ardından çiftin şirketteki ortaklıkları da son buldu. Ayrılığa dayanamayan çift, 16 Mayıs 2022 tarihinde yeniden hayatlarını birleştirdi.

Bir süredir sessiz sedasız aşklarını sürdüren ikiliden yeni bir gelişme geldi.

Yeni bir 'ayrılık' iddiası

Sosyal medya hesaplarından birbirini çıkaran ikili hakkında 'ayrılık' iddiaları konuşulmaya başladı.

Kurban Bayramı tatilini ayrı geçiren ikilinin ayrılık iddialarını sağladığı düşünülüyor.