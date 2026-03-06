Britney Spears gözaltına alındı! Alkollü araba kullandı iddiası

Dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears'tan hayranlarını üzen haber geldi. Ünlü şarkıcı, 4 Mart Çarşamba akşamı ABD'nin Kaliforniya eyaletinde gözaltına alındı.

MAHKEMEYE ÇIKACAK

Spears'ın, alkollü araç kullandığı için gözaltına alındığı iddia edildi. Perşembe sabahı serbest bırakılan şarkıcının, 4 Mayıs'ta mahkemeye çıkacağı belirtildi.

"TALİHSİZ OLAY"

Spears'ın temsilcisi, "Mazur görülemez, talihsiz bir olaydı. Britney doğru adımları atacak ve yasalara uyacak. Umarım bu, Britney'in hayatında gerçekleşmesi gereken geç kalmış değişimin ilk adımı olur. Umarım bu zor dönemde ihtiyacı olan yardım ve desteği alabilir." ifadelerini kullandı.

Spears'ın oğullarıyla daha çok zaman geçirdiği belirtilirken şarkıcı, Instagram sayfasını da kapattı.