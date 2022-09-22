Seren Serengil: Benim geçmişim temiz

Seren Serengil, hakkındaki uyuşturucu yorumlarına yanıt verdi.

Geçtiğimiz günlerde Şeyma Subaşı'nın özel görüntülerini yayınlayan Seren Serengil'e, zamanında yaptığı "Uyuşturucu operasyonunda tutuklandık." sözleri hatırlatılmıştı.

Seren Serengil, hakkında çıkan uyuşturucu iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

Serengil o dönem yaşadıklarını da şöyle anlattı:

"Annemin sevgilisi yüzünden karakola çağırıldık"

"16 yaşında İsviçre'de okurken annem evlilik kararı aldı. Benim tatilim varken evleneceği kişiyle beni tanıştırdı. O kişinin ağabeyi Interpol'dan aranıyormuş. Annemle evleneceği kişinin soyadı aynı olduğu için bizi karakola davet ettiler. Tercüman bulamadıkları için bizi beklettiler. Benim geçmişim temiz."







