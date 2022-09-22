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    Seren Serengil: Benim geçmişim temiz

    Seren Serengil, hakkındaki uyuşturucu yorumlarına yanıt verdi.
    • Haber Merkezi
    • 22.09.2022 - 09:16
    • Güncelleme : 22.09.2022 - 10:00
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    Seren Serengil: Benim geçmişim temiz

    Geçtiğimiz günlerde Şeyma Subaşı'nın özel görüntülerini yayınlayan Seren Serengil'e, zamanında yaptığı "Uyuşturucu operasyonunda tutuklandık." sözleri hatırlatılmıştı.

    Seren Serengil, hakkında çıkan uyuşturucu iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

    Seren Serengil: Benim geçmişim temiz #1

    Serengil o dönem yaşadıklarını da şöyle anlattı:

    "Annemin sevgilisi yüzünden karakola çağırıldık"

    "16 yaşında İsviçre'de okurken annem evlilik kararı aldı. Benim tatilim varken evleneceği kişiyle beni tanıştırdı. O kişinin ağabeyi Interpol'dan aranıyormuş. Annemle evleneceği kişinin soyadı aynı olduğu için bizi karakola davet ettiler. Tercüman bulamadıkları için bizi beklettiler. Benim geçmişim temiz."

    Seren Serengil: Benim geçmişim temiz #2



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