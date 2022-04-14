Seren Serengil ile Yaşar İpek'in cezası belli oldu

Seren Serengil ile Yaşar İpek'in cezası belli oldu

Şarkıcı Özay Bakır'ı tehdit davasında Seren Serengil ve Yaşar İpek ceza aldı.

Seren Serengil'in eski sevgilisi şarkıcı Özay Bakır'ın davasında sonuç çıktı.

Bakır'ın mahkemesi bugün görüldü. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada müşteki Özay Bakır'ın avukatı Orhan Erol Müezzinoğlu hazır bulundu. Tutuksuz sanıklar Seren Serengil ve Yaşar İpek'in avukatları da mahkemeye katıldı.

Duruşmada beyanda bulunan müşteki avukatı Müezzinoğlu, "Sanıklar davaya konu eylemlerini bilerek ve isteyerek yapmışlardır, hiçbir indirim uygulanmaksızın sanıkların üst sınırdan cezalandırılmalarını talep ediyorum" dedi.

Suçu birbirlerine attılar

Seren Serengil'in avukatı, suça konu mesajların diğer sanık Yaşar İpek tarafından gönderildiğini belirtti. İpek'in avukatı ise Serengil'in, müvekkilinin sosyal medya hesabının şifresini bildiğini ve mesajların Serengil tarafından atıldığını söyledi.

Para cezası aldı

Mahkeme, sanıklar Seren Serengil ve Yaşar İpek'i, müşteki Özay Bakır'a yönelik 'hakaret' suçundan 2 bin 800'er TL adli para cezasına çarptırdı.

Serengil'i 'tehdit' suçundan 900 TL adli para cezasına çarptıran mahkeme, İpek'i ise aynı suçtan 3 ay 22 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına ve hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Mayıs 2018'de nikah masasına oturan Seren Serengil ile Yaşar İpek, Eylül 2020'de olaylı şekilde boşanmıştı.