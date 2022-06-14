Seren Serengil'den cinsellik itirafı

Aylardır Mustafa Tohma ile aşk yaşayan Seren Serengil, cinsel hayatının olmadığını itiraf etti.

Zayıflama uğruna bıçak altına yatan ve geçirdiği yanlış ameliyat sonrası 43,5 kiloya kadar düşen Seren Serengil, sağlık sorunlarıyla uğraşmaya devam ediyor.

Geri dönüşüm ameliyatıyla hayata tutunan Seren Serengil, zor günleri sevgilisi Mustafa Tohma ile atlatmıştı.

Mustafa Tohma ile mutlu bir birliktelik sürdüren ünlü isim, YouTube'da yayınlanan bir programda cinsellik itirafıyla dikkat çekerken bilinmeyenleri anlattı.

"Altımı bile temizledi"

"Bizde beraberlik var ama ilişki yok." diyen Seren Serengil, "Ben Tohma'yı tanıdığımda yeni çocuk düşürmüştüm. O zaman psikolojim cinsellik yaşamaya müsait değildi. Sonra da bağırsak ameliyatı oldum. Bu sefer de altıma ediyordum, kusuyordum. 43 kiloyla ölüme gidiyordum. Affedersiniz bir altımı temizlemediği kaldı ki! Onu da yapıyordu.

"Psikoloğa gitmem gerek"

Gerçekten Tohma ile cinsel anlamda bir ilişkimiz yok ama bağlılık var. Benim bir psikoloğa da gitmem gerekiyor. Çocuk düşürmem ve bu hastalık bende büyük travmalar yarattı."