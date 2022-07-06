Sergen Yalçın tatilde

Çeşme'ye giden Sergen Yalçın, denize girmek yerine çimlere oturarak keyif yaptı.

Beşiktaş'ta geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan teknik direktör Sergen Yalçın, tatil için Çeşme'ye gitti.

Önceki gün Aya Yorgi Koyu'nda bulunan bir beach'te görüntülenen ünlü teknik adam, bütün gün arkadaşları ile birlikte locada oturarak geçirdi.

Arkadaşlarıyla takıldı

26 yaş küçük sevgilisi Ukraynalı model Lisaveti Karibskaya'dan ayrılan Yalçın, telefonu elinden düşürmedi.

Milliyet'te yer alan habere göre, üzerini bile çıkarmayan ünlü teknik direktör, denize girmek yerine çimenlerin üzerine oturarak dinlenmeyi tercih etti.

Geçen yıl böyleydi

Sergen Yalçın, geçtiğimiz yazı küçük sevgilisi Ukraynalı model Lisaveti Karibskaya ve onun arkadaşlarıyla geçirmişti.