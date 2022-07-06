Petrol
104.01
1.21%
Euro
17.5949
0.73%
Dolar
17.1327
0.94%
Altın
971.34
0.88%
Borsa
2371
0.00%
Bitcoin
342.147
-0.48%
BTXN Coin
6.62
-1.04%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 24 C

    Sergen Yalçın tatilde

    Çeşme'ye giden Sergen Yalçın, denize girmek yerine çimlere oturarak keyif yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 06.07.2022 - 09:06
    • Güncelleme : 06.07.2022 - 09:10
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sergen Yalçın tatilde

    Beşiktaş'ta geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan teknik direktör Sergen Yalçın, tatil için Çeşme'ye gitti.

    Önceki gün Aya Yorgi Koyu'nda bulunan bir beach'te görüntülenen ünlü teknik adam, bütün gün arkadaşları ile birlikte locada oturarak geçirdi.

    Arkadaşlarıyla takıldı

    26 yaş küçük sevgilisi Ukraynalı model Lisaveti Karibskaya'dan ayrılan Yalçın, telefonu elinden düşürmedi.

    Milliyet'te yer alan habere göre, üzerini bile çıkarmayan ünlü teknik direktör, denize girmek yerine çimenlerin üzerine oturarak dinlenmeyi tercih etti.

    Sergen Yalçın tatilde #1

    Sergen Yalçın tatilde #2

    Geçen yıl böyleydi

    Sergen Yalçın, geçtiğimiz yazı küçük sevgilisi Ukraynalı model Lisaveti Karibskaya ve onun arkadaşlarıyla geçirmişti.

    Sergen Yalçın tatilde #3

    Sergen Yalçın tatilde #4

    Sergen Yalçın tatilde #5


    İlginizi Çekebilir

    Al-Sat robotuyla yeni başlayan yatırımcıların içi rahat!
    Bitbot

    Al-Sat robotuyla yeni başlayan yatırımcıların içi rahat!

    Ford, 63 binden fazla otomobili geri çağırdı
    Otomobil

    Ford, 63 binden fazla otomobili geri çağırdı

    Çin'de dijital ekonomi büyüyor
    Ekonomi

    Çin'de dijital ekonomi büyüyor

    Görüş Bildir