Sertab Erener ile Kenan Doğulu konserlerine polis baskını

İki ünlü şarkıcı Sertab Erener ile Kenan Doğulu'nun Sarıyer'deki konserlerine polis ekipleri telif baskını yaptı.

Sertap Erener ile Kenan Doğulu Sarıyer’de bulunan bir alışveriş merkezinde hayranlarının karşısına çıktı.

Polis geldi

Konser alanına polis eşliğinde gelen Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG) ve Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) adına polislerle birlikte gelen Avukat Umay Kaya, umuma açık alanlarda müzik kullanımı için yasal olarak alınması gereken izni almadan ve meslek birlikleri ile herhangi bir lisans sözleşmesi yapmadan canlı konser etkinliği düzenlediği gerekçesi ile konser organizatörlerine polis eşliğinde baskın yaptı.

Tespit çalışması yapıldı

MESAM ve MSG temsilcisi Avukat Umay Neva Kaya ve gözlemci, konseri düzenleyen organizatörler eşliğinde tespit çalışması yaptı.

Avukat ve gözlemci, çalışmaların ardından konser alanından ayrılırken, Sertab Erener ve Kenan Doğulu konserlerine devam etti.