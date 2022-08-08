Petrol
95.37
0.47%
Euro
18.2826
0.23%
Dolar
17.9377
0.14%
Altın
1.022
-0.03%
Borsa
275
-0.98%
Bitcoin
420.000
1.51%
BTXN Coin
7.68
-6.68%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Çok bulutlu 25 C

    Sertab Erener ile Kenan Doğulu konserlerine polis baskını

    İki ünlü şarkıcı Sertab Erener ile Kenan Doğulu'nun Sarıyer'deki konserlerine polis ekipleri telif baskını yaptı.
    • 08.08.2022 - 07:41
    • Güncelleme : 08.08.2022 - 07:46
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sertab Erener ile Kenan Doğulu konserlerine polis baskını

    Sertap Erener ile Kenan Doğulu Sarıyer’de bulunan bir alışveriş merkezinde hayranlarının karşısına çıktı.

    Polis geldi

    Konser alanına polis eşliğinde gelen Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG) ve Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) adına polislerle birlikte gelen Avukat Umay Kaya, umuma açık alanlarda müzik kullanımı için yasal olarak alınması gereken izni almadan ve meslek birlikleri ile herhangi bir lisans sözleşmesi yapmadan canlı konser etkinliği düzenlediği gerekçesi ile konser organizatörlerine polis eşliğinde baskın yaptı.

    Sertab Erener ile Kenan Doğulu konserlerine polis baskını #1

    Tespit çalışması yapıldı

    MESAM ve MSG temsilcisi Avukat Umay Neva Kaya ve gözlemci, konseri düzenleyen organizatörler eşliğinde tespit çalışması yaptı.

    Avukat ve gözlemci, çalışmaların ardından konser alanından ayrılırken, Sertab Erener ve Kenan Doğulu konserlerine devam etti.

    Sertab Erener ile Kenan Doğulu konserlerine polis baskını #2

    Sertab Erener ile Kenan Doğulu konserlerine polis baskını #3


    İlginizi Çekebilir

    Başarılı iş adamı yeni kripto projesini anlatıyor!
    BTCrobo Cem

    Başarılı iş adamı yeni kripto projesini anlatıyor!

    Oğuzhan Koç konseri bırakıp gitti
    Magazin

    Oğuzhan Koç konseri bırakıp gitti

    Meryem Uzerli yatakta poz vermeyi sevdi
    Magazin

    Meryem Uzerli yatakta poz vermeyi sevdi

    Görüş Bildir