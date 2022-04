Sevda Demirel: Hande Ataizi'ni gördüğüm yerde öpeceğim

Şarkıcı Sevda Demirel, Will Smith'in Oscar törenindeki tokat olayının ardından Hande Ataizi ile yıllar önce yaşadığı polemiğin gündeme gelmesi üzerine konuştu.

Los Angeles’ta gerçekleşen 94’üncü Akademi (Oscar) Ödülleri töreninde, Will Smith'in sunucu Chris Rock'a attığı tokat konuşulmaya devam ediyor.

ABD'li aktörün hareketi üzerine akıllara 22 yıl önce Cem Davran ile Hande Ataizi’nin sunduğu ve Sevda Demirel'in konuk olduğu programda yaşanan tokat sahnesi geldi.

Geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda görüntülenen Sevda Demirel ise konuyla ilgili açıklamalar yaptı.

"NEREDE BİR TOKAT, ORADA BEN"

Dünyanın neresinde bir tokat olayı olsa varlığının ortaya çıktığını belirten Demirel, "İsterdim şarkılarımla ortaya çıkayım. Will Smith'in attığı tokadı tabii ki doğru bulmuyorum ama karısına laf söyletmeyen adam benim her zaman alkışımı hak ediyor. Şiddete her zaman karşıyım. Chris Rock o tokadı hak etti." dedi.

"HANDE BENİ GÖRÜNCE KAÇIYOR"

Demirel, Hande Ataizi'ne attığı tokat hakkında ise şunları söyledi:

"Gönül isterdi ki o olay olmasaydı. Yaşandı ve bitti. Şimdi mesela o kızcağızı görsem konuşurum. Onun dizisinin fanıyım. Nerde görsem kaçıyor. Beni gördüğünde kaçmasın.

"YAKALARSAM ÖPECEĞİM"

Özellikle mat ruj sürüyorum onu gördüğümde öpeceğim. Nişantaşı'na onu öpmek için geliyorum."