Eski sevgiliye bir şans daha! Sümeyye Aydoğan ayrılık istemiyor

Popüler projelerden Sadakatsiz, Duy Beni, Dönence, Gaddar ve son olarak da Sustalı Ceylan dizisinde rol alan ünlü oyuncu Sümeyye Aydoğan, özel hayatıyla konuşulan ünlülerden.

YENİ ŞANS

Aydoğan, uzun bir süredir kendisi gibi oyuncu olan Atakan Hoşgören ile aşk yaşıyordu. Ancak ikili, geçtiğimiz yıl nisan ayında ayrılmıştı.

Aydoğan ile Atakan Hoşgören, birlikteliklerine bir şans daha verme kararı aldı. Güzel oyuncu ile Atakan Hoşgören, 'Bağlantı Hatası' adlı filmin galasına birlikte katıldı.