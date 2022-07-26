Şevval Şahin, Ibiza'da

Şevval Şahin, partileriyle meşhur Ibiza Adası'nın ünlü gece kulüplerinde eğlencenin tadını çıkarıyor.

Yaz tatili hiç bitmeyen ünlüler arasında yer alan 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, son olarak soluğu İspanya'nın Ibiza Adası'nda aldı.

Partileriyle meşhur adada gündüzleri denize giren Şahin, akşamları ise partiliyor.

Şahin, bu pozları da önceki akşam dans etmeye gitmeden önce verdi.

"Yoruldum"

Bir aydır İstanbul’da kalan 2018 Türkiye Güzeli, geçtiğimiz günlerde şunları söylemişti:

"İstanbul’da olmak iyi geldi. Bayağı keyifliyim. Yeni projeler var. Onları planlıyorum, arkadaşlarımla vakit geçiriyorum. Zırt pırt uçmak beni yormuş. Bir süre bir yerde sabit kalmak istediğim için geçen hafta Paris’e bile gitmedim."



